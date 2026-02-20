ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການສົນທະນາຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ ຢູ່ ປານາມາ
ໃນອາທິດຜ່ານມາ (ວັນທີ 12 – 13 ກຸມພາ), ກອງປະຊຸມສໍາມະນາທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ປານາມາ ຊີຕີ, ປະເທດ ປານາມາ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານ ສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການ ສປຊ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງອາວຸດ ແລະ ການທະຫານ (UNODA) ແລະ ສະພາບເອີຣົບ (EU) ຈັດຂຶ້ນ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 25 ປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຈາກພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ.
ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງທີ 4 ແລະ ກໍແມ່ນກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນລະບົບປຶກສາຫາພາກພື້ນ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ແນໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດສົນທິສັນຍາ NPT ປີ 2026. ໂດຍໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາບຸລິມະສິດ ທີ່ ຫວຽດນາມ ຄາດຄະເນຈະຊຸກຍູ້ໃນຖານະເປັນປະທານ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍລິຫານກອງປະຊຸມບົນຈິດໃຈຈະແຈ້ງ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ກວມລວມ, ຮັບຟັງ ແລະ ສ່ອງແສງຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາ - ລາຕິນ ແລະ ກາຣີເບ, ເຊິ່ງເປັນພາກພື້ນລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍທຳອິດໃນໂລກ, ສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກອງປະຊຸມສຳຫຼວດປີ 2026.