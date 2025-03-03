ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈີນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາໝາກຜົນການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງສາມມະຫາວິທະຍາໄລແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມແມ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮ່າໂນ້ຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ໄດ້ເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ໃນໂອກາດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົບປະຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດໂອກາດອັນລ້ຳຄ່າເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຫວຽດນາມເພີ່ມມທະວີການສຳຜັດກັບພູມປັນຍາທີ່ກ້າວໜ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກຜົນດ້ານວິທະຍາສາດອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua.
ສ່ວນທ່ານສາດສະດາຈານ, ປ.ອ Qiu Yong ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ໝາກຜົນສຳຄັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຫວຽດນາມໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານຢັັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Tsinghua ແລະ ບັນດາອົງການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.