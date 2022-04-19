ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັບຄະນະຕ່າງໆກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ SEA Games 31 ໂດຍໄວ
ຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຕົກລົງປະກາດແຜນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກຳນົດ (DRM) SEA Games 31 ປີ 2021 ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຄາດວ່າຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະຈັດພິທີອອກເຄື່ອນພົນໃນວັນທີ 28 ເມສາ (ພາບ: sohtt.hanoi.gov.vn)
ວັນທີ 17 ເມສາ, ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31), ຄະນະຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຕົກລົງປະກາດແຜນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກຳນົດ (DRM) SEA Games 31 ປີ 2021 ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກອງປະຊຸມ DRM ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ກຳນົດກັບຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາ, ຄະນະກຳມະການ Olympic ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (NOCs) ກ່ຽວກັບທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງ SEA Games 31. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ SEA Games 31 ດ້ວຍທັງສອງຮູບແບບ ທາງໄກ ແລະ ໂດຍກົງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)