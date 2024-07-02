ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນທີໜຶ່ງ ທົ່ວຄະນະ ໃນງານຊ່ວງເຮືອ rowing ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2024
ງານຊ່ວງເຮືອ Rowing ຊີງແຊ້ມ U19, U23 ແລະ ແຊ້ມ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2024 ໄດ້ອັດລົງໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ດ້ວຍລາງວັນທີໜຶ່ງທົ່ວຄະນະ ໄດ້ແກ່ທິມເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ.
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 5 ວັນ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລານັບຮ້ອຍຄົນ ທີ່ມາຈາກ 7 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ລວມມີ: ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໝາກຜົນແມ່ນ, ທິມ Rowing ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າໃນ 43 ລາຍການແຂ່ງຂັນຢູ່ເກັນອາຍຸຕ່າງກັນ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 34 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 23 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 13 ຫຼຽນ. ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນທິມຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 5 ຫຼຽນ. ທິມຊາດ ໄທ ຢູ່ອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ.