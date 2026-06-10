ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ຮັກສາປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ 10/06/2026 ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ສະເໜີສອງຝ່າຍຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຄື: ການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ, ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມກູ້ໄພກູ້ຊີບ ລະຫວ່າງກອງທັບສາມປະເທດ ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Prak Sovanna ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ (ພາບ: VGP) ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ Prak Sovanna ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕິດຕາມທ່ານ Hun Manet ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 3. ແລກປ່ຽນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ສະເໜີສອງຝ່າຍຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຄື: ການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ, ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມກູ້ໄພກູ້ຊີບ ລະຫວ່າງກອງທັບສາມປະເທດ, ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບັນດາຂົງເຂດຄື: ບຳລຸງສ້າງ, ຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນ; ປະສານສົມທົບຄົ້ນຫາ, ເຕົ້າໂຮມ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ກຳປູເຈຍ ໃນບາງສົງຄາມກັບເມືອປະເທດຊາດ …. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)