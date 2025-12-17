ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການພະລັງງານທົດແທນສາກົນ
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າງລອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍຕໍ່ບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວິວັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງຂະແໜງພະລັງງານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ, ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ໜູນຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກ ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານວາງແຜນຜັງ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຕາມກຳນົດທິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ IRENA ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ອົງການນີ້ຕີລາຄາສູງນະໂຍບາຍພັດທະນາພະລັງງານ, ໃນນັ້ນ ມີພະລັງງານທົດແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ IRENA ຈະເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ ໃນການໜູນຊ່ວຍນະໂຍບາຍ, ພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ.
IRENA ແມ່ນອົງການແຖວໜ້າໂລກໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009, ປັດຈຸບັນມີ 170 ປະເທດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເປັນສະມາຊິກ.