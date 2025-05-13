ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການສະເໜີດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນຄັ້ງທີ 11 ຂອງສົນທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28ເມສາ ຫາວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ແລະ ສຸດທ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການກະກຽມ (PrepCom 3) ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນຄັ້ງທີ 11 (RevCon11)ສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ໃນປີ 2026. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 191 ປະເທດ ສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ແລະ ກ່ວາ 80 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງນຳສົນທິສັນຍາຫ້າມການທົດລອງອາວຸດນິວເຄຼຍຢ່າງຮອບດ້ານ(CTBT) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຫ້າມອາວຸດນິວເຄຼຍ (TPNW) ໂດຍໄວ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ NPT ແລະ ສິດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດໃນການນຳໃຊ້ພະລັງລັງນິວເຄຼຍເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ.
ພິເສດ,ກອງປະຊຸມ PrepCom3 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສະເໜີຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກອງປະຊຸມສຳຫຼວດກວດຄືນ NPT ຄັ້ງທີ 11 ໃນປີ 2026 ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂອງ 120 ປະເທດສະມາຊິກຊອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ (NAM).