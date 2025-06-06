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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່​ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ທຳ​ອິດ​ໃນ​ໂລກ ທີ່ສົ່ງ​ອອກ​ເຂົ້າ​ສານທີ່​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ຕ່ຳ

ນີ້ແມ່ນເຫດການສ້າງຂີດໝາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສານ ຈາກໂຄງການ “ພັດທະນາ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 1 ລ້ານເຮັກຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຮອດປີ 2030”.
  ພິທີສົ່ງອອກ "ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ທີ່ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ" ໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ ງວດທຳອິດ (ພາບ: TTXVN  
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມ ຂະແໜງສິນຄ້າເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຈຸງອານ (ບໍລິສັດ ຈຸງອານ), ເມືອງ ໂທດໂນດ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງອອກເຂົ້າສານ 500 ໂຕນ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ງວດທຳອິດ ໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສ້າງຂີດໝາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສານ ຈາກໂຄງການ “ພັດທະນາ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 1 ລ້ານເຮັກຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຮອດປີ 2030” ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ໄດ້ສົ່ງອອກ. ດ້ວຍການສົ່ງອອກງວດເຂົ້າສານດັ່ງກ່າວ, ໃນນັ້ນມີງວດເຂົ້າສານສົ່ງອອກໄປຍັງ ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃນໂລກ ທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າສານປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ. ປັດຈຸບັນ, ສະມາຄົມຂະແໜງເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ໃຫ້ແກ່ 7 ວິສາຫະກິດດ້ວຍຍອດຈຳນວນເຂົ້າສານປະມານ 20.000 ໂຕນ. ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຸງອານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ກູບາ.
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