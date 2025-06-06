ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ ທຳອິດໃນໂລກ ທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າສານທີ່ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ 06/06/2025 ນີ້ແມ່ນເຫດການສ້າງຂີດໝາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສານ ຈາກໂຄງການ “ພັດທະນາ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 1 ລ້ານເຮັກຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຮອດປີ 2030”. ພິທີສົ່ງອອກ "ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ທີ່ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ" ໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ ງວດທຳອິດ (ພາບ: TTXVN ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມ ຂະແໜງສິນຄ້າເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຈຸງອານ (ບໍລິສັດ ຈຸງອານ), ເມືອງ ໂທດໂນດ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ຈັດພິທີສົ່ງອອກເຂົ້າສານ 500 ໂຕນ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ງວດທຳອິດ ໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສ້າງຂີດໝາຍຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສານ ຈາກໂຄງການ “ພັດທະນາ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 1 ລ້ານເຮັກຕາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຮອດປີ 2030” ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ໄດ້ສົ່ງອອກ. ດ້ວຍການສົ່ງອອກງວດເຂົ້າສານດັ່ງກ່າວ, ໃນນັ້ນມີງວດເຂົ້າສານສົ່ງອອກໄປຍັງ ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃນໂລກ ທີ່ສົ່ງອອກເຂົ້າສານປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ. ປັດຈຸບັນ, ສະມາຄົມຂະແໜງເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວປ່ອຍອາຍພິດຕ່ຳ” ໃຫ້ແກ່ 7 ວິສາຫະກິດດ້ວຍຍອດຈຳນວນເຂົ້າສານປະມານ 20.000 ໂຕນ. ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດຈຸງອານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)