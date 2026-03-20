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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ທີ 2 ຂອງ ລາວ

ແຫຼ່ງທຶນນີ້ຈະແຈກຢາຍສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນນັ້ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທນະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ກຳນົດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງລາວ.
  ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຢູ່ລາວ ດ້ວຍ 276 ໂຄງການ, ຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນບັນລຸກວ່າ 6,2 ຕື້ USD. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢູ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ - ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປີນີ້, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສະຫງວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າວທີ່ມີມູນຄ່າ 43 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ. ແຫຼ່ງທຶນນີ້ຈະແຈກຢາຍສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນນັ້ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທນະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ກຳນົດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງບາດກ້າວເຫັນປ່ຽນ່ຢາງແຮງ, ມີລັກສະນະບຸກທະລຸຍຸດທະສາດໃນການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເພື່ອໃຫ້ຂົງເຂດນີ້ກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ສົມກັບເປັນຂອບຂະໜາດຂອງການພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,: ທ່ານ ພົນເອກ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານພົນໂທ ວັນທອງ ກອງມະນີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ.
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