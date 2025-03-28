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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ໂອຕາ​ລີ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຍົກສູງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂອຕາລິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Philipp Agathonos

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂອຕາລິດ Philipp Agathonos ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາປະຕິບັດໜ້າທີທາງການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຍົກສູງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າດ້ວຍທ່າແຮງຂອງໂອຕາລິດໃນຂົງເຂດຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ສອງຝ່າຍອາດສາມາດກຳນົດນີ້ແມ່ນຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີແງ່ຫວັງໃນໄລຍຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໂອຕາລິດ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເພີ່ມຈຳນວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ດົນຕີ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສອງຝ່າຍຈັດບັນດາເຫດການໂຄສະນາວັດທະນະທຳໄປຍັງມະຫາຊົນສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ໂອຕາລິດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວນັ້ນ, ສະຖານທູດ ໂອຕາລິດຈະສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ, ພະຍາບານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ຈັດວາງພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ

ອາເມລິກາ ຈັດວາງພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເງິນທີ່ພາຍຫຼັງຫຼາຍໄດ້ເອົາວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປ.
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