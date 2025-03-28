ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ໂອຕາລີ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂອຕາລິດ Philipp Agathonos ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາປະຕິບັດໜ້າທີທາງການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຍົກສູງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າດ້ວຍທ່າແຮງຂອງໂອຕາລິດໃນຂົງເຂດຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ສອງຝ່າຍອາດສາມາດກຳນົດນີ້ແມ່ນຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີແງ່ຫວັງໃນໄລຍຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໂອຕາລິດ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເພີ່ມຈຳນວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ດົນຕີ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສອງຝ່າຍຈັດບັນດາເຫດການໂຄສະນາວັດທະນະທຳໄປຍັງມະຫາຊົນສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ໂອຕາລິດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວນັ້ນ, ສະຖານທູດ ໂອຕາລິດຈະສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃໝ່, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ, ພະຍາບານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ.