ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມື ແມນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 16
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 16, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 58 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີກົນໄກຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ (MJC, ລວມມີ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ ແລະ ວິທີການສຳຜັດ, ສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດບຸລິມະສິດລວມມີ: ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ (MSMEs) ຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ສ້າງສູນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີວິທີການລະຫວ່າງຂະແໜງສຳລັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ - ນ້ຳ - ພະລັງງານ, ຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຂົງເຂດເອກະຊົນໃນການຫັນການຮ່ວມມື MJC ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສະເໜີຈັດຕັ້ງ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະຈຳໄລຍະ.