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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ​ຮ່ວມ​ມື ແມ​ນ້ຳ​ຂອງ - ຍີ່​ປຸ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 16

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີກົນໄກຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ (MJC, ລວມມີ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ ແລະ ວິທີການສຳຜັດ, ສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດບຸລິມະສິດ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 16

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 16, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 58 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີກົນໄກຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ (MJC, ລວມມີ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ ແລະ ວິທີການສຳຜັດ, ສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດບຸລິມະສິດລວມມີ: ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ (MSMEs) ຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ສ້າງສູນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີວິທີການລະຫວ່າງຂະແໜງສຳລັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ - ນ້ຳ - ພະລັງງານ, ຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຂົງເຂດເອກະຊົນໃນການຫັນການຮ່ວມມື MJC ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສະເໜີຈັດຕັ້ງ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດແມ່ນ້ຳຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະຈຳໄລຍະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະວິດ.
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