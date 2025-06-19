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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ BRICS ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ ຮັບ​ມື​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກກຸ່ມ BRICS ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ
  ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: TTXVN)  
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ຄືແນວໃດໃນການຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງກົນໄກນີ້, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກກຸ່ມ BRICS ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໝູນໃຊ້ຄວາມກາວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມຂອງທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູນ​ກາງ ຄັ້ງ​ທີ 14 ອາ​ຍຸ​ການ 2020 – 2025

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູນ​ກາງ ຄັ້ງ​ທີ 14 ອາ​ຍຸ​ການ 2020 – 2025

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງຄັ້ງທີ 14 ອາຍຸການ 2020 – 2025 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
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