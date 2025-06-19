ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ BRICS ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ 19/06/2025 ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກກຸ່ມ BRICS ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: TTXVN) ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຖານະຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ຄືແນວໃດໃນການຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງກົນໄກນີ້, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກກຸ່ມ BRICS ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາບຸລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໝູນໃຊ້ຄວາມກາວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມຂອງທົ່ວໂລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)