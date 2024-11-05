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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ​ລວມ​ຂອງ GMS

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS) ເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 8 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຖານະເປັນສະມາຊິກສ້າງຕັ້ງ GMS, ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າມາຍ ແລະ ວິໄສທັດລວມຂອງ GMS.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມແທັງບິ່ງ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຟ້າມຊາວມາຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ກ່ອນທີ່ເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ GMS ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 8 ພະຈິກຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ຕາມທ່ານ ຟ້າມຊາວມາຍແລ້ວ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ GMS ຄັ້ງທີ 8 ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທຳອິດຂອງການຮ່ວມມື GMS ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ ໃນຮອບເວລາ 6 ປີຜ່ານມາພາຍຫຼັງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ອະນຸພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມື GMS. ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຈະປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ເສົາຄ້ຳໃນການຮ່ວມມືຂອງກົນໄກ GMS, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ GMS ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ ແບະ ຍຸດທະສາດນະວັດຕະກຳເພື່ອການພັດທະນາ GMS ປີ 2030, ຮັບຮູ້ເອກະສານ 6 ສະບັບກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ການແພດ, ກອບເອກະສານດ້ານການຄ້າເປັນດີຈີຕອນ.

ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມແທັງບິ່ງແລ້ວ, ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງໄປຍັງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະຍົກສູງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ພ້ອມທັງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການພົວພັນອະນຸພາກພື້ນໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.

ຢູ່ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາບັນຫາທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາການນຳຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາໃໝ່, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນນະວັດຕະກຳ. ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການກຳນົດບັນດາກົນໄກ GMS, ACMECS, CLMV ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກົນໄກແກ່ນສານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ໃນການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນກົນໄກປະຈັນບານນຳອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນລະບົບມູນຄ່າໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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