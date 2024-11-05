ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດລວມຂອງ GMS
ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຟ້າມຊາວມາຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ກ່ອນທີ່ເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ GMS ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 8 ພະຈິກຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
ຕາມທ່ານ ຟ້າມຊາວມາຍແລ້ວ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ GMS ຄັ້ງທີ 8 ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທຳອິດຂອງການຮ່ວມມື GMS ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກ ໃນຮອບເວລາ 6 ປີຜ່ານມາພາຍຫຼັງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ອະນຸພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມື GMS. ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມຈະປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ເສົາຄ້ຳໃນການຮ່ວມມືຂອງກົນໄກ GMS, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ GMS ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ ແບະ ຍຸດທະສາດນະວັດຕະກຳເພື່ອການພັດທະນາ GMS ປີ 2030, ຮັບຮູ້ເອກະສານ 6 ສະບັບກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ການແພດ, ກອບເອກະສານດ້ານການຄ້າເປັນດີຈີຕອນ.
ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟ້າມແທັງບິ່ງແລ້ວ, ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງສານທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງໄປຍັງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະຍົກສູງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ພ້ອມທັງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການພົວພັນອະນຸພາກພື້ນໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.
ຢູ່ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາບັນຫາທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາການນຳຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາໃໝ່, ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແມ່ນນະວັດຕະກຳ. ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການກຳນົດບັນດາກົນໄກ GMS, ACMECS, CLMV ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກົນໄກແກ່ນສານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ໃນການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນກົນໄກປະຈັນບານນຳອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນລະບົບມູນຄ່າໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.