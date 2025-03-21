Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ບົດ​ບາດ, ຖາ​ນະທີ່​ຕັ້ງຂອງ ສ.ໂດ​ມີ​ນີ​ກາ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ລາ​ຕິນ

ທ່ານປະທານປະເທດຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດ, ຖານະທີ່ຕັ້ງຂອງ ສ.ໂດມີນີກາ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ທັງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jaime Francisco Rodriguez ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສ.ໂດມີນີກາ ປະຈຳຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມີນາ ,ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jaime Francisco Rodriguez  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສ.ໂດມີນີກາ ປະຈຳຫວຽດນາມ ມາເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດ, ຖານະທີ່ຕັ້ງຂອງ ສ.ໂດມີນີກາ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ທັງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ພົບປະແລກປ່ຽນປຊະຊົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາຢູ່ສອງພາກພື້ນ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດມີການພັດທະນາອັນດີງາມ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຖືນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງເພື່ອໃຫ້ ໂດມີນີກາ ປະຕິບັດຕາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ນຳການພົວພັນເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສົມທົບກັບຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັກສາທ່າພັດທະນາບັນດາສັນຍາການຄ້າ 2 ຝ່າຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top