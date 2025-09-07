ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປະກາດແຜນການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ
ແຜນການເພື່ອກຳນົດລະອຽດເນື້ອໃນວຽກງານ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຢ່າງທັນການ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ.
ເພື່ອກຳນົດເນື້ອໃນຢ່າງ ລະອຽດ ແລະ ການແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈະເປັນເຈົ້າການສ້າງມະຕິສອງສະບັບຂອງລັດຖະບານ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການກຳນົດລະອຽດ ມາດຕາຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ, ມະຕິກຳນົດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວຽກງານຮັບປະກັນສຳລັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ…
ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂຶ້ນກັບຂອບຂະໜາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ…