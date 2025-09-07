Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ​ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ເຊັນປະກາດໃຊ້ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ (ວັນທີ 4 ກັນຍາ).
ພາບປະກອບ: TTXVN

ແຜນການເພື່ອກຳນົດລະອຽດເນື້ອໃນວຽກງານ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຢ່າງທັນການ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ.

ເພື່ອກຳນົດເນື້ອໃນຢ່າງ ລະອຽດ ແລະ ການແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈະເປັນເຈົ້າການສ້າງມະຕິສອງສະບັບຂອງລັດຖະບານ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການກຳນົດລະອຽດ ມາດຕາຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສປຊ, ມະຕິກຳນົດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວຽກງານຮັບປະກັນສຳລັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ…

ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂຶ້ນກັບຂອບຂະໜາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລັດຖະບານໃໝ່ຈະເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະສະເໜີຕົວລັດຖະບານໃຫ່ມໂດຍໄວ.
