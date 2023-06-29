ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮນລັງ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຄຸມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ລາໄຮ, ປະເທດ ໂຮນລັງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ພ້ອມກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄຸມຄອງນ້ຳ ໂຮນລັງ Mark Harbers, ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ໂຮນລັງ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄຸມຄອງນ້ຳ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືລະອຽດໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ທ່າກຳປັ່ນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາກໃຫ້ ໂຮນລັງ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດການຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ໄລຍະໃໝ່.
ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະເດັດເຈົ້າ Jaime de Bourbon de Parme, ທູດພິເສດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ໂຮນລັງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ສະເດັດເຈົ້າ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ໂຮນລັງ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັດສະລິຍະຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກັບເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໂຮນລັງ ຢ່າງຈົບງາມ.