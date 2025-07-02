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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື

ທ່ານປະທານ Attilio Fontana ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ທ່ານ Attilio Fontana, ປະທານເຂດ Lombardy (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອີຕາລີ, ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ Attilio Fontana, ປະທານເຂດ Lombardy.

ທ່ານປະທານ Attilio Fontana ຕີລາຄາສູງເລື່ອງໂຮມຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນມາດຕະການສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານຖືວ່າ ການເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ - Milan ໄດ້ສ້າງຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າແກ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ ວໍທິແອັງຊວັນ ສະເໜີໃຫ້ເຂດ Lombardy ຮ່ວມມືກັບແຂວງ, ນະຄອນ, ສູນເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນຂົງເຂດການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ທ່ານນາງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເລື່ອງເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ - Milan ໄດ້ຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ທ້ອງຖິ່ນ, 2 ພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ແລະ 2 ຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ຕາແສງໃນຮູບແບບໃໝ່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ຕາແສງໃນຮູບແບບໃໝ່

"ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນລະບົບເສັ້ນປະສາດສູນກາງ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ເປັນຕາຍລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕາແສງ ໃນຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່..."
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