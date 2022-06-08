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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ

(VOVWORLD) -ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Rajnath Singh ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 7 – 10 ມິຖຸນາ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານ Rajnath Singh ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ  

 ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍກະທຳມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງລັດຖະບານ ອິນເດຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອິນເດຍ - ອາຊຽນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນເສົາຄ້ຳແຫ່ງການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍປັບປຸງທ່າແຮງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລືນຳກັນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍຈັດຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ (ADMM+). ແລະການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ອິນເດຍ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Rajnath Singh ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນຂົງເຂດສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງອິນເດຍ, ສະນັ້ນ, ອິນເດຍ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມື ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນຫານີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຄວບ​​ຄຸມ​ໄ​ພເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ຢ່າງ​ໂປ່ງ​ໃສ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຊັກຖາມໝວດບັນຫາທີ 2 ໃນຂົງເຂດການເງິນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງໃນເນື້ອໃນນີ້.
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