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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ສຳເລັດການເຈລະຈາ FTA

ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ກາລະໂອກາດລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະ ລົງນາມໃນບັນດາຂົງເຂດຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ.
  (ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ)  

ວັນທີ 02 ເມສາ, ໃນຂອບເຂດການໄປຢ້ຽມຢາມ ອິດສະຣາແອັນ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຍດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ (VIFTA) ພາຍຫຼັງ ເຈລະຈາເປັນເວລາ7ປີ, ສ້າງປະຖົມປັດໃຈເພື່ອສາມາດລົງນາມສັນຍາໃນປີ 2023 ນີ້.

ທີ່ການເຮັດວຽກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອິດສະຣາແອັນ Nir Barkat ເມື່ອວັນທີ 02 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຈະບັນລຸໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າອີກ ເມື່ອບັນດາບຸລິມະສິດ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຈາກ VIFTA ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາ, ຊຸກຍູ້ກາລະໂອກາດລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະ ລົງນາມໃນບັນດາຂົງເຂດຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກຳ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Nir Barkat ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາທ່າດີຈາກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ VIFTA ພາຍຫຼັງທີ່ສັນຍານີ້ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ແລະ ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເຕັ​ມ​ແຫ່ງ ອົດ​ສະ​ຕ​າ​ລີ: ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 3 – 6 ເມສາ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ທ່ານ David Hurley ຈະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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