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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍຂອງສອງກະຊວງກໍ່ສະເໜີເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບກັນ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ - ສິ່ງແວດລ້ອມ
  ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງກະຊວງ  

ວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ, ລັດຖະມົນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍຂອງສອງກະຊວງກໍ່ສະເໜີເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ - ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສະໜອງການໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຂອງລາວ; ສົມທົບກັນສ້າງບັນດາໂຄງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ODA ຂອງ ຫວຽດນາມ; ສົມທົບກັນຂົນຂວາຍການອຸປະຖຳຈາກຕ່າງປະເທດ… ສອງກະຊວງຈະນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີຮ່ວມມືນີ້ເຂົ້າໃນແຜນການຮ່ວມມື, ບົດລາຍງານ, ຍື່ນສະເໜີລັດຖະມົນຕີຂອງສອງກະຊວງອະນຸມັດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງມາດຕະການຮັບມືກັບສະພາບການວ່າງງານຢູ່ພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.
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