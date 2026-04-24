ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ສະແດງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດຂອງບັນດານັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສປ.ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ເມສາ ແມ່ນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພາຍຫຼັງບູລະນະຕຳແໜ່ງການນຳ. ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, 2 ຝ່າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ມີເອກະສານການຮ່ວມມື 32 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດໄດ້ຮັບການລົງນາມ. ກ່ຽວກັບການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການເລີ່ມເປີດປີຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຈີນ 2026 – 2027.