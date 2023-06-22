ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 6 ປະເທດເຕີບໂຕໄວໃນ ອາຊຽນ
6 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂຶ້ນກັບ ອາຊຽນ ລວມມີ: ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 4,2% ໃນປີ 2023, ລື່ນກາຍການຄາດຄະເນລະດັບເຕີບໂຕ GDP ທົ່ວໂລກ (2,0%). ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Khairussaleh Ramli, ປະທານ ທັງເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານງານ (CEO) ກຸ່ມບໍລິສັດ Maybank (ມາເລເຊຍ), ຍົກອອກມາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ໂດຍຄັດສະເໜີການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Khairussaleh Ramli ຕີລາຄາວ່າ, ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ແມ່ນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ອາຊຽນ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຢູ່ ອາຊີ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າ ອາຊຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ໃນປີ 2021, ຂຶ້ນ 174 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 42% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມດູດດື່ມຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ.
ຕາມທ່ານປະທານຂອງ Maybank ແລ້ວ, ຂົງເຂດທີ່ປະເອີບໃຈອ່ືນສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການບໍລິການການເງິນ.