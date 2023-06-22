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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 6 ປະເທດເຕີບໂຕໄວໃນ ອາຊຽນ

ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ແມ່ນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ອາຊຽນ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຢູ່ ອາຊີ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

6 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂຶ້ນກັບ ອາຊຽນ ລວມມີ: ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ  ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 4,2% ໃນປີ 2023, ລື່ນກາຍການຄາດຄະເນລະດັບເຕີບໂຕ GDP ທົ່ວໂລກ (2,0%). ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານ Khairussaleh Ramli, ປະທານ ທັງເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານງານ (CEO) ກຸ່ມບໍລິສັດ Maybank (ມາເລເຊຍ), ຍົກອອກມາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.

ໂດຍຄັດສະເໜີການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Khairussaleh Ramli ຕີລາຄາວ່າ, ກຳລັງແຮງຂອງ ອາຊຽນ ແມ່ນຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ອາຊຽນ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຢູ່ ອາຊີ ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ອາເມລິກາ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຢຍລະມັນ. ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າ ອາຊຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ໃນປີ 2021, ຂຶ້ນ 174 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 42% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມດູດດື່ມຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນທີ່ມີຕໍ່ບັນດານັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ.

ຕາມທ່ານປະທານຂອງ Maybank ແລ້ວ, ຂົງເຂດທີ່ປະເອີບໃຈອ່ືນສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການບໍລິການການເງິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ, ໜິ້​ສິນ​ເຊື່ອ​ທົ່ວ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ມານ 523,8 ຕື້ USD

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດກ່ຽວກັບຜົນຂອງການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.
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