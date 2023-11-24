Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງຂອງຊາວ ສ.ເກົາຫຼີ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳເມື່ອທຽບໃສ່ ສ.ເກົາຫຼີ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ອົງການຮັບຜິດຊອບການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກາດຕົວເລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ຊາວ ສ.ເກົາຫຼີ ໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຈຳນວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົາເຈົ້ານິຍົມ.

ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິ, ມີຊາວ ສ.ເກົາຫຼີ ກວ່າ 16,2 ລ້ານຄົນໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຜ່ານທາງການບິນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 380% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022. ໃນນັ້ນ, 5 ປະເທດນຳໜ້າທີ່ໄລ່ຕາມຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປທ່ຽວຜ່ານທາງການບິນໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ແມ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຟີລິບປິນ ແລະ ອາເມລິກາ ຕາມລຳດັບ.

ແຂກທ່ອງທ່ຽວສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳເມື່ອທຽບໃສ່ ສ.ເກົາຫຼີ. ພິເສດແມ່ນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ເຊິ່ງແມ່ນນະຄອນທີ່ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສ.ເກົາຫຼີ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 23 ພະຈິກ, ຢູ່ ວຽງຈັນ, ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວປະກາດໄຂປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທ່ອງທ່ຽວລາວ ປອດໄພ ຊື່ນໃຈໃນວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top