ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພະນັກງານຂອງອົງການສາທາລະສຸກສາກົນ PATH ໂດຍທ່ານນາງ Susanne Gaerte, ນັກຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູງ Olympism 365 ຄະນະກຳມະການ Olympic ສາກົນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຜູ້ຕາງໜ້າກົມກິລາກາຍຍະກຳ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ “ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ”.
“ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ” ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາກຸ່ມປະເທດລວມມີບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການແພດ ແລະ ກິລາ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 5 ປະເທດ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊຸມຊົນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກິລາ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງມີ 1 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດຍົກສູງສຸຂະພາບຜ່ານກິລາ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 5 ປະເທດໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ ແລະ ແມ່ນປະເທດທຳອິດຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ Susanne Gaerte, ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ຂົງເຂດກິລາສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນການເປີດສາກທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມຢູ່ ຫວຽດນາມ.