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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ”

ທ່ານນາງ Susanne Gaerte, ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ຂົງເຂດກິລາສຳລັບທຸກໆຄົນ
ທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: voc.org.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພະນັກງານຂອງອົງການສາທາລະສຸກສາກົນ PATH ໂດຍທ່ານນາງ Susanne Gaerte, ນັກຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູງ Olympism 365 ຄະນະກຳມະການ Olympic ສາກົນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບຜູ້ຕາງໜ້າກົມກິລາກາຍຍະກຳ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ “ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ”.

“ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືດ້ານກິລາ ແລະ ການແພດຊຸມຊົນ” ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາກຸ່ມປະເທດລວມມີບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການແພດ ແລະ ກິລາ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 5 ປະເທດ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊຸມຊົນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກິລາ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງມີ 1 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດຍົກສູງສຸຂະພາບຜ່ານກິລາ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 5 ປະເທດໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ ແລະ ແມ່ນປະເທດທຳອິດຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາງ Susanne Gaerte, ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ຂົງເຂດກິລາສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ຈະແມ່ນການເປີດສາກທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກຳ​ນົດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ຄອບ​ງຳ​ເງິນ​ຕາ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກຳ​ນົດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ຄອບ​ງຳ​ເງິນ​ຕາ

ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາສູງ ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ
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