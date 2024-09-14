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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດບຸລິມະສິດຂອງ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດທັນຍາຫານ ແລະ ກະສິກຳ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າທັນຍາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫຍ່ຢືນອັນດັບທີ 10 ຂອງ ອາເມລິກາ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າກະສິກຳ, ທັນຍາຫານຢືນອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ (ພາບ: dangcongsan.vn)

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດບຸລິມະສິດຂອງ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຕ່າງປະເທດກະສິກຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ອາເມລິກາ ນາງ Alexis Taylor, ທີ່ການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະຜູ້ແທນດ້ານການຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ຄະນະຜູ້ແທນມີກວ່າ 100 ທ່ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງກະສິກຳ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ສະມາຄົມບັນດາຂະແໜງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ອາເມລິກາ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ Alexis Taylor, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນທີ່ມາ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາວິສາຫະກິດກະສິກຳ ແລະ ທັນຍາຫານຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນການຊຸກຍູ້ໂອກາດຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ”.

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າທັນຍາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫຍ່ຢືນອັນດັບທີ 10 ຂອງ ອາເມລິກາ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າກະສິກຳ, ທັນຍາຫານຢືນອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ກໍ່ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ Alexis Taylor ກໍ່ສະແດງການແບ່ງເບົາກັບລັດຖະບານ  ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍ້ອນບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງທາງທິດເໜືອ, ບັນດາອົງການ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມການຂົນຂວາຍແຜ່ບໍລິຈາກ
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