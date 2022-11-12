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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41

ຄວນເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ...
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ 41 (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ໂຄງສ້າງພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ: ຄວນເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ, ປັບປຸງຄວາມສະໜິດຕິດພັນຍຸດທະສາດພາຍໃນກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຄົາລົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນຢ່າງແທ້ຈິງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຍາວນານກັບ ອາຊຽນ ຜ່ານບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຄວນມີຄຸນນະທາດ, ຄ່ອງແຄ້ວ, ປອງດອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການປະພຶດກ່ຽວກັບບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຕ້ອງປັບປຸງຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສະເໜີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ, ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ ແລະ ຜູ້ເດີນເຮືອບົນທະເລ, ຮັບມືກັບສະພາບການຫາປາຜິດກົດໝາຍ… ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ອາຊຽນ ຄວນສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມຽນມາ, ໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຊອກຫາມາດຕະການເປັນໄປໄດ້, ຍືນຍົງ, ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເມື່ອແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກວັງວົນລວມກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ຢັ້ງຢືນການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນນັ້ນ ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການພົວພັນສາກົນ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ.

ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສຳຄັນຫຼາຍສະບັບຄື: ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບວິໄສທັດການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ “ພ້ອມກັນຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ”, ຖະແຫຼງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ, ຖະແຫຼງການໂຄງການດຳເນີນງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ. ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງບັນດາການນຳຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງກ່ວາສອງປີຖືກຕັດຕອນຍ້ອນໂລກລະບາດ.
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