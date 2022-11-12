ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ໂຄງສ້າງພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ: ຄວນເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ, ປັບປຸງຄວາມສະໜິດຕິດພັນຍຸດທະສາດພາຍໃນກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຄົາລົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນຢ່າງແທ້ຈິງ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຍາວນານກັບ ອາຊຽນ ຜ່ານບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຊຽນ ຄວນມີຄຸນນະທາດ, ຄ່ອງແຄ້ວ, ປອງດອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການປະພຶດກ່ຽວກັບບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຕ້ອງປັບປຸງຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ສະເໜີເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ, ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງ ແລະ ຜູ້ເດີນເຮືອບົນທະເລ, ຮັບມືກັບສະພາບການຫາປາຜິດກົດໝາຍ… ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ອາຊຽນ ຄວນສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນຜັນຂະຫຍາຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມຽນມາ, ໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຊອກຫາມາດຕະການເປັນໄປໄດ້, ຍືນຍົງ, ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເມື່ອແບ່ງປັນຄວາມວິຕົກວັງວົນລວມກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ຢັ້ງຢືນການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນນັ້ນ ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການພົວພັນສາກົນ, ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສຳຄັນຫຼາຍສະບັບຄື: ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບວິໄສທັດການນຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ “ພ້ອມກັນຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ”, ຖະແຫຼງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ, ຖະແຫຼງການໂຄງການດຳເນີນງານເຊື່ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025.