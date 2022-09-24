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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດທຳນຽມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວສະໝັກເລືອກຕັ້ງ

ຫວຽດນາມ ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທຳນຽມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຫວຽດນາມ ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທຳນຽມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

   

(ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ)

  ກອງປະຊຸມບໍ່ເປັນທາງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ (IAMM) ວັນທີ 22 ກັນຍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ, ສົມທົບການອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເຂົ້າໃນບັນດາອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທຳນຽມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການເຄື່ອນໄຫວສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ຄວນສືບຕໍ່ຍົກສູງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຫຼັກການ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສົນທິສັນຍາເປັນມິດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນພວມມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ວ່ອງໄວ, ສັບສົນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານເຖິງທຸກປະເທດ.

        ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ, ອາຊຽນ ຄວນຢືດໝັ້ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຜ່ານຜ່າວິກິດການ, ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ມຽນມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນຕັດສິນໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າ, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດປະຕິບັດຈຸດໝາຍຮອດປີ 2030, ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ...
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