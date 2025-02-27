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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການສະເໜີການກຳນົດທິດຮ່ວມມືທີ່ກອງປະຊຸມ ADMM ວົງແຄບ

ທ່ານຕີລາຄາສູງຖະແຫຼງການຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໂດຍທ່ານປະທານ ມາເລເຊຍ ໄດ້ສະເໜີ ຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
(ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມວົງແຄບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ (ADMM), ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Penang, ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມາເລເຊຍ Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການຄະນະພັກທະຫານສູນກາງ, ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕີນເກືອງ ໄດ້ສະເໜີການກຳນົດທິດຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບ ADMM ແລະ ADMM+; ທ່ານຕີລາຄາສູງຖະແຫຼງການຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໂດຍທ່ານປະທານ ມາເລເຊຍ ໄດ້ສະເໜີ ຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະແດງໃຫ້ເປັນເລື່ອງເປັນເຈົ້າການ, ມີປະກິລິຍາຢ່າງທັນການຂອງ ADMM ໃນສະພາບບັນຫາຄຸ້ມຄອງປັນຍາປະດິດພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງທົ່ວໂລກ ກໍຄືຢູ່ພາກພື້ນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາປະເທດຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ທ່າແຮງຂອງຕົນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດລວມຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື້ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື້ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາ SDG ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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