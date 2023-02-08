ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດ
ວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໃນປີ 2023. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່, ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານກອງປະຊຸມ, ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສດ້ວຍຖານະຕາງໜ້າປະເທດຊາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ບຸລິມະສິດທົ່ວໂລກອື່ນໆ, ຜ່ານການເຄົາລົບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດ, ແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.