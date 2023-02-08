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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ບຸລິມະສິດທົ່ວໂລກອື່ນໆ
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານກອງປະຊຸມ  

ວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກ່ຽວກັບບັນດາບຸລິມະສິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໃນປີ 2023. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່, ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິຫານກອງປະຊຸມ, ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສດ້ວຍຖານະຕາງໜ້າປະເທດຊາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ພ້ອມກັນມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ບຸລິມະສິດທົ່ວໂລກອື່ນໆ, ຜ່ານການເຄົາລົບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດ, ແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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