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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີໃຕ້

ດ່ານັ້ງ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດການບິນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມສາຍການບິນໂດຍກົງຈາກ ອິນເດີຍ ມາ ດ່ານັ້ງ.
ຮ້ານວາງສະແດງຂອງພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ (ພາບ: TTXVN)

ງານຕະຫຼາດນັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວອາຊີໃຕ້ (SATTE) ຄັ້ງທີ 31 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນວາງສະແດງ India Expo Mart, Greater Noida, ປະເທດ ອິນເດຍ, ແຕ່ວັນທີ 22 – 24 ກຸມພາ. ງານຕະຫຼາດນັດນີ້ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 48.000 ຄົນ, 1.800 ຫົວໜ່ວຍວາງສະແດງທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ.

ຄະນະ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາຮ້ານວາງສະແດງຂອງພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ບໍລິສັດການບິນ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines), ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ Vietravel ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືຮູບແບບເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ ອາຊີໃຕ້ ນີ້.

ທີ່ງານຕະຫຼາດນັດນີ້, ດ່ານັ້ງ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດການບິນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ສົ່ງເສີມສາຍການບິນໂດຍກົງຈາກ ອິນເດີຍ ມາ ດ່ານັ້ງ; ພ້ອມທັງ, ພົບປະກັບບັນດາວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຈັດງານດອງ ແລະ ບັນດານັກຈັດງານດອງ ເພື່ອເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການທ່ອງທ່ຽວແບບຈັດງານດອງມາຍັງ ດ່ານັ້ງ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກວາງນິງ ເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວເພື່ອດຶງດູດທຶນ FDI ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ

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ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດແຂວງ ກວາງນິງ ຄາດວ່າ ຈະບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ 1 ຕື້ USD ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2024.
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