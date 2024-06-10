ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ SOM ASEAN + 3, ຂັ້ນສູງອາຊີຕາເວັນອອກ, ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ (SOM ASEAN), ໃນວັນທີ 07 – 08 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ SOM ASEAN +3, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ແລະ ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF). ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທ້ວນຄືນສະພາບການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເອກະພາບກຳນົດທິດການພັດທະນາບັນດາຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາຂອບເຂດ ASEAN+3, EAS ແລະ ARF ກັບ ASEAN ສວມບົດບາດໃຈກາງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນະລະພາບ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ພັດທະນາເຂດອະນຸພາກພື້ນ, ລວມທັງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ມຸ່ງໄປເຖິງການເຕີບໂຕກວມລວມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ…ໃນບົດບາດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມກາງສະໄໝ ARF ກ່ຽວກັບການກູ້ໄພກູ້ຊີບທຳມະຊາດ (ISM-DR) ໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2023 - ກໍລະກົດ 2026, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແບ່ງປັນແຜນການບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບການເຄື່ອນໄຫວຈຳນວນໜຶ່ງເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນປະທານຮ່ວມຈັດຕັ້ງໃນປີກາງສະໄໝ 2024 – 2025.