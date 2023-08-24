Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິກິດການ “ຄວບຄູ່” ເຊິ່ງທັງພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມົນລະຜິດສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17 (AMMEI 17) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ. ທ່ານ ຫວໍຕວນເຍິນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະນາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ, ປະທານອົງການຈັດຕັ້ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຫວຽດນາມ (ASOEN Vietnam) ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິກິດການ “ຄວບຄູ່” ເຊິ່ງທັງພາກພື້ນ ອາຊຽນ ແລະ ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມົນລະຜິດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຊີວະນາໆພັນ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ໄດ້ຍົກອອກ 3 ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນນັ້ນຄື ອາຊຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີຢູ່ພາກພື້ນ, ຫັນປ່ຽນດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຮອບດ້ານມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື…  

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວໍຕວນເຍິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງທົ່ວໂລກ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະຊາຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top