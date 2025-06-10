ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດສະຫະປະຊາຊາດ
ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຄະນະຈັດກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທີ 3 (UNOC 3) ຢູ່ນະຄອນ Nice, ປະເທດ ຝລັ່ງ ໄດ້ປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະມຸກລັດ ແລະ ລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ມີປະມຸກລັດ ແລະ ລັດຖະບານ 63 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນຫາປົກປ້ອງສິ່ງມີຊີວິດຢູ່ທະເລ (Plankton). ສຳລັບບັນດາສິ່ງມີຊີວິດດັ່ງກ່າວ, ມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາແບບທຳມະດາ, ແຕ່ພັດມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງສັດທະເລປະເພດຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນລະບົບອາຫານໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ບັນດາສິ່ງມີຊີວິດດັ່ງກ່າວພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງຖືກສູນພັນ ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສະໝຸດນັບມື້ນັບອຸນຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທີ 3 ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳໂລກປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ກໍຄືໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ເລື່ອງອານຸລັກຮັກສາທະເລໃນຊຸມທົດສະວັດຈະມາເຖິງ.