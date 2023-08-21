ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - ອີຢູ ຄັ້ງທີ 19
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (AEM) ຄັ້ງທີ 55 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ນະຄອນ Semarang ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 20 ສິງຫາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ຄັ້ງທີ 19. ໂດຍແມ່ນປະເທດປະສານງານໃນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ມີຫລາຍຄຳເຫັນປະກອບສ່ວນທີ່ກອງປະຊຸມ.
ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນໝາກຜົນຂອງລາຍການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ອາຊຽນ - ອີຢູ ໃນໄລຍະ 2022 – 2023, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍາດແຍ່ງຂອບເຂດກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ ອາຊຽນ - ອີຢູ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ພຶດຕິກຳໃຫ້ດີສຸດກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດການຮ່ວມມື ຊື່ງສອງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ລາຍງານລາຍການເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໄລຍະ 2024 – 2025 ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມ.