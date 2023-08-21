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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - ອີຢູ ຄັ້ງທີ 19

ໂດຍແມ່ນປະເທດປະສານງານໃນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ມີຫລາຍຄຳເຫັນປະກອບສ່ວນທີ່ກອງປະຊຸມ.
ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (AEM) ຄັ້ງທີ 55  ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ນະຄອນ Semarang ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 20 ສິງຫາ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືຂັ້ນລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ຄັ້ງທີ 19. ໂດຍແມ່ນປະເທດປະສານງານໃນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ, ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ມີຫລາຍຄຳເຫັນປະກອບສ່ວນທີ່ກອງປະຊຸມ.

ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນໝາກຜົນຂອງລາຍການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ອາຊຽນ - ອີຢູ ໃນໄລຍະ 2022 – 2023, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍາດແຍ່ງຂອບເຂດກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ ອາຊຽນ - ອີຢູ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ພຶດຕິກຳໃຫ້ດີສຸດກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດການຮ່ວມມື ຊື່ງສອງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ກໍ່ລາຍງານລາຍການເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໄລຍະ 2024 – 2025 ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
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