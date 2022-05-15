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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ປາຣີ

ທ່ານ ດິນຕວນທັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານລວມຂອງ ACP.
   ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິນຕວນທັງ (ພາບ: ttxvn)  

 ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ທ່ານ ດິນຕວນທັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ປາຣີ (ASEAN Committee in Paris-ACP). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 10 ປະເທດອາຊຽນ ປະຈຳປາຣີ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນບາງໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານຂອງ ACP ໃນອາຍຸການປະທານຜັດປ່ຽນ ACP  ຂອງ Indonesia, ປຶກສາຫາລືບັນດາການກຳນົດທິດວຽກງານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນະທີ່ນີ້ທ່ານ ດິນຕວນທັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານລວມຂອງ ACP, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ, ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນ-ຝະລັ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ອາຊຽນ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນເວົ້າລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ອວຍພອນວັນບຸນວິສາຂະບູຊາຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ອວຍພອນວັນບຸນວິສາຂະບູຊາຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທຸກຖ້ວນໜ້າຈົ່ງຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ.
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