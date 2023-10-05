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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທຸກຂົງເຂດ ຂອງຊີວິດສັງຄົມ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື)

ວັນທີ 03 ຕຸລາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການບັນດາບັນຫາສັງຄົມ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.   

ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາງອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິມິນທວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ສະເໜີແນະບາງມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ບົດບາດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນທຸກຂົງເຂດ ຂອງຊີວິດສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຈຳແນກປະພຶດ. ໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຮງງານເພດຍິງກ່ຽວກັບທັກສະດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນບັນດາຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນ ແລະ ບັນດາຜົນງານທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມ ຮ່ວມມືກັບປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030

ທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງງວຽນ, ອັກຄະລັດຖະທູດ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ...
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