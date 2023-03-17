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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ ອາຊຽນ ໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ກ້າວໄປສູ່ມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງ ມຽນມາ ໃນໄລຍະກວ່າ 2 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 16 ມີນາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ເພື່ອປືກສາຫາລືສະພາບການ ມຽນມາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງ ມຽນມາ ໃນໄລຍະກວ່າ 2 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດແມ່ນບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລະງັບໃຈຢ່າງສຸດຂີດ, ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເລີ່ມດຳເນີນວິວັດການເຈລະຈາ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ແລະ ຍືນຍົງ, ສອດຄ່ອງກັບເຈດຈຳນົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ມຽນມາ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍ ຈົ່ງປະຕິບັດຂໍ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ຂໍ້ ເຊິ່ງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົານັ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນສິດສຳຜັດມະນຸດສະທຳ ແລະ ການແພດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ, ພິເສດແມ່ນປົກປ້ອງສາມັນຊົນ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ອາຊຽນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023.
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