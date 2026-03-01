ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ຕາເວັນອອກາງ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທັນທີ
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການປະທະກັນທີ່ສັບສົນຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ນາບຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດອີນຊີ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢືນທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ຄືແນວນັ້ນໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ໃນປະຈຸບັນ.
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົງລະງັບໃຈຢ່າງສຸດຂີດ, ຢຸດຕິບັນດາການກະທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນໃນທັນທີ, ປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.