ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ - ການເງິນ (ຄະນະກຳມະການ 2) ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ, ພາຍຫຼັງຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນເມື່ອຄາດຄະເນວ່າ ມີ 80% ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດເວລາ ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເມືອງ, ວິກິດການມະນຸດສະທຳ, ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມຂາດຄວາມສະເໝີພາບເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານສະເໜີຕ້ອງດັດປັບໂຄງສ້າງການເງິນສາກົນ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາລະບອບການເງິນສາກົນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍູ້ແຮງການກະທຳດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜ່ານການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ເພີ່ມທະວີດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນການປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ.