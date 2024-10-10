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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນເມື່ອຄາດຄະເນວ່າ ມີ 80% ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດເວລາ
(ທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ - ການເງິນ)

ວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ - ການເງິນ (ຄະນະກຳມະການ 2) ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ, ພາຍຫຼັງຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນເມື່ອຄາດຄະເນວ່າ ມີ 80% ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄວາມສ່ຽງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດເວລາ ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເມືອງ, ວິກິດການມະນຸດສະທຳ, ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມຂາດຄວາມສະເໝີພາບເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານສະເໜີຕ້ອງດັດປັບໂຄງສ້າງການເງິນສາກົນ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາລະບອບການເງິນສາກົນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ. ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍູ້ແຮງການກະທຳດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຜ່ານການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ເພີ່ມທະວີດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນການປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຫວຽດນາມ ແລະລາວ ຢືນຢັນ ປັບປຸງ ແລະຮັດແຫນ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ສອງກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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