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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮັບເລືອກເປັນປະທານຄະນະກຳມະການເຕັກນິກປະຈຳອົງການພາສີໂລກ ຄືນໃໝ່

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການ WCO ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026.
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026 (ພາບເອກະສານ: TTXVN)

 ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 247/248 ຂອງຄະນະກຳມະການເຕັກນິກປະຈຳ (PTC) ຂຶ້ນກັບອົງການພາສີໂລກ (WCO) ທີ່ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການ WCO ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026.

        ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026, ໂດຍທ່ານນາງ ຫງວຽນທິວິງຮ່ວາຍ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ, ຕາງໜ້າພາສີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ WCO, ບໍລິຫານ, ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການຕີລາຄາສູງຂອງປະຊາຄົມພາສີສາກົນ ດ້ວຍກຳລັງຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີມສຳຄັນຂອງ WCO.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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