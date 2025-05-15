ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮັບເລືອກເປັນປະທານຄະນະກຳມະການເຕັກນິກປະຈຳອົງການພາສີໂລກ ຄືນໃໝ່
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 247/248 ຂອງຄະນະກຳມະການເຕັກນິກປະຈຳ (PTC) ຂຶ້ນກັບອົງການພາສີໂລກ (WCO) ທີ່ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການ WCO ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026.
ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ PTC ອາຍຸການ 2025 – 2026, ໂດຍທ່ານນາງ ຫງວຽນທິວິງຮ່ວາຍ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ, ຕາງໜ້າພາສີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ WCO, ບໍລິຫານ, ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການຕີລາຄາສູງຂອງປະຊາຄົມພາສີສາກົນ ດ້ວຍກຳລັງຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີມສຳຄັນຂອງ WCO.