ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 2 ຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20/4, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ມີການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ Mario Draghi.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ
ທີ່ການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນໃນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 2021 – 2023, ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການເມືອງຄັ້ງທີ 4, ຄະນະກຳມະການປະສົມການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຊຸດທີ 7, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 50 ປີ ແລະ 10 ປີແຫ່ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ ໃນປີ 2023.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ເລື່ອງ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ຈັດຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນໄລຍະຫຼັງປີ 2020; ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ອີຕາລີ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍັງສະເໜີ ອີຕາລີ, ໃນຖານະແມ່ນປະເທດສະມາຊິກສຳຄັນຂອງກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າ (G7) ແລະ ອີຢູ ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂຄງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ເສດຖະກິດຂຽວ. ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ, ໃນນັ້ນມີການໜູນຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ສະເໝີພາບກັບຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mario Draghi ເຫັນດີນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ໝັ້ນໝາຍວ່າລັດຖະບານອີຕາລີຈະຊຸກຍູ້ສະພາແຫ່ງຊາດອີຕາລີໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາ EVIPA ໂດຍໄວ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ ກໍ່ຢືນຢັນຄວາມພ້ອມໃຫ້ການ ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງສະເໝີພາບ.
ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)