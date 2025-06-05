ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງທາດເຄມີ, ຊີວະສາດ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນການກະທຳແຫ່ງຊາດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດເຄມີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (NACCET) ແລະ ກົມກວດກາສະຖານທີ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ, ອົງການຫຼຸດຜ່ອນບັນດາໄພນາບຂູ່ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ (DTRA) ຂອງ ອາເມລິກາ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທາດເຄມີ, ຊີວະຊາດ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ນິວເຄຼຍ (CBRN).
ພິທີລົງນາມບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃນຂອງ 2 ຝ່າຍໃນການພ້ອມກັບຮັບມືກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງເກີດ CBRN ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມໃນການປົກປ້ອງມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນອີກດ້ວຍ. ນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບາດກ້າວລະອຽດໃນຍຸດທະສາດຮັບມືກັບບັນດາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່; ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມສາມາດພ້ອມແລ້ວຈະຮັບມື, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີກຳລັງຟື້ນຟູຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ບັນດາເຫດໄພພິບັດ (ຖ້າມີ).