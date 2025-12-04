ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຮອດປີ 2030 ໂດຍໄວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ທັນວາ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ເຈືອງຮ່ວາບິ່ງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານສັງລວມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 14 ແລະ ຊຸດທີ 15, ດ້ວຍຫຼາຍໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນ.
ໃນນັ້ນ, ຂົງເຂດການສຶກສາແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ດ້ວຍເລື່ອງ ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 71 ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ. ລັດຖະບານກໍ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍຄູ ແລະ ມະຕິຫຼາຍສະບັບກ່ຽວກັບການ: ຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ, ໜູນຊ່ວຍຄ່າຮຽນສຳລັບເດັກຊັ້ນອະນຸບານ, ນັກຮຽນສາມັນ; ບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ໃຫ້ລື່ນກາຍເພື່ອປະຕິບັດໃນການພັດທະນາການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ… ຢ່າງບຸກທະລຸໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ເຈືອງຮ່ວາບິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສ້າງສຳເລັດ, ປະກາດໃຊ້ບັນດາເອກະສານແນະນຳກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍຄູ 3 ສະບັບ. ສ້າງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນສຳລັບບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນທາງບົກ 100 ແຫ່ງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026 ແລະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການລົງທຶນ 148 ໂຮງຮຽນທີ່ຍັງເຫຼືອພາຍໃນເວລາ 2 – 3 ປີຈະມາເຖິງ ໃຫ້ຖືກຕາມການຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ. ສູ້ຊົນນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນອນໃນກຸ່ມ 21 ປະເທດທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດຮອດປີ 2030 ກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບໂດຍໄວ”.
ລັດຖະບານກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຮີບເຮັ່ງສ້າງແຜນຮ່າງສະໜອງຊຸດປື້ມຕຳລາຮຽນທີ່ເປັນເອກະພາບນຳໃຊ້ລວມໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ສົກຮຽນ 2026 – 2027.