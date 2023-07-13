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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ WIPO ໃນບັນຫາສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ WIPO ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບນິເວດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທົ່ວໂລກກວມລວມ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: most.gov.vn)

ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫງວຽນຮ່ວາງຢາງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 64 ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສັບຊິນ ທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.    

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາງຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ WIPO ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບນິເວດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາທົ່ວໂລກກວມລວມ, ດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນະວັດຕະກຳເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກໆຄົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Daren Tang, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WIPO. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາງຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ໃນນັ້ນມີສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງສຳຄັນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ບັນດາອົງການອື່ນໆຢູ່ ເຊີແນວ ແລະ ຢ້ຽມຊົມບາງຮູບແບບການອາລັກຂາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແນະນຳພູມມີປະເທດຢູ່ ສະວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ສະ​ພາບ​ການ​ມຽນ​ມາ ແລະ ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮ້ອນ​ເຮັງ​ຢູ່ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ AMM-56

ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Masurdi ຖືວ່າ ຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ມຽນມາ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ວິທີການແກ້ໄຂດ້ານການເມືອງ.
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