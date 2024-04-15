ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ ຂອງ ສປຊ
ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມທຸກໆການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແນໃສ່ສາມັນຊົນ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ສາກົນເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍາວນານ ກໍ່ຄືສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄືໃນນັ້ນ, ໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຊາວລີ້ໄພ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກໃກ້ຂອງສປຊ (UNRWA).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັັ້ງຮ່ວາງຢາງ ກໍ່ຢັ້ງຢືນນ້ຳໃຈສາມັກຄີຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ; ສະແດງຄວາມວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເຄັ່່ງຕຶງແກ່ຍາວ ແລະ ວິນາດສະກຳມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ຫົວໜ້າຄະນະ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ສປຊ ເວົ້າລວມ ແລະ ອົງການ UNRWA ເວົ້າສະເພາະ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຈຳນວນເງິນ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຮີບດ່ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ ໂດຍຜ່ານອົງການ UNRWA. ທ່ານນາງ Greta Gunnarsdottir ປາດຖະໜາວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການຢຸດຍິງຢູ່ເຂດກາຊາ.