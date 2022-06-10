Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ການກະທຳເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ “ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມັກຄີ”

ທ່ານ ດ່າວງອັກຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 110 ຂອງກອງປະຊຸມແຮງງານສາກົນ
  ທ່ານ ດ່າວງອັກຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ (ພາບ: Molisa)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ທີ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ (ກົງກັບເວລາ 16 ໂມງ ຕອນບ່າຍຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານ ດ່າວງອັກຢູງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ - ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຄຳເຫັນແບບທາງໄກທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 110 ຂອງກອງປະຊຸມແຮງງານສາກົນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຕາມຮູບແບບທາງໄກສົມທົບກັບແບບເຊິ່ງໜ້າທີ່ສຳນັກງານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດ່າວງອັກຢູງ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ການກະທຳຂອງອົງການ ILO ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມັກຄີ:

“ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ກວມລວມ ແລະ ໝັ້ນຄົງເພື່ອມະນຸດ; ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງວິວັດການພັດທະນາ, ບໍ່ຈຳແນກເພດ, ເກນອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ພາກສ່ວນ ແລະ ຖານະຕຳແໜ່ງໃນສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ILO ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມັກຄີ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ພິເສດແມ່ນເຫັນດີເຫັນພ້ອມເລື່ອງກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືເພື່ອນຳເອົາເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມແຮງງານເຂົ້າໃນຖະແຫຼງການປີ 1998 ວ່າດ້ວຍບັນດາຫຼັກການ ແລະ ສິດພື້ນຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກເຮັດງານທຳ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ILO ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫລາຍຢ່າງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Freedom House ສືບຕໍ່ມີການກະທຳເສກສັ້ນປັ້ນແຕ່ງສະພາບການປະຊາທິປະໄຕຢູ່ ຫວຽດນາມ

Freedom House ສືບຕໍ່ມີການກະທຳເສກສັ້ນປັ້ນແຕ່ງສະພາບການປະຊາທິປະໄຕຢູ່ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ, ອົງການ Freedom House ສືບຕໍ່ມີການກະທຳເສກສັ້ນປັ້ນແຕ່ງ ດ້ວຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ: “ບົດລາຍງານປົກປ້ອງພື້ນຖານປະຊາທິປະໄຕເມື່ອດຳລົງຊີວິດພັດຖິ່ນ” ດ້ວຍຫລາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານເສກສັນປັ້ນແຕ່ງບິດເບືອນຄວາມຈິງສະພາບການຢູ່ຫວຽດນາມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ມີບາງເວັບໄຊຂອງຕ່າງປະເທດ ມີແນວຄວາມຄິດເປັນປໍລະປັກຫລືມີການສັງເກດແບບຂາດເຈດຕະນາດີຕໍ່ກັບຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຊ່ອງສື່ສານໂດຍພວກປະຕິການ, ຕ້ານຄືນ, ສວຍໃຊ້ການເມືອງບໍລິຫານໄດ້ຂຸດຄົ້ນ, ແຜ່ກະຈາຍບັນດາເນື້ອໃນທີິ່ຜິດເຂວນັ້ນຫວັງຢາກຫວັງກໍ່ຄວາມວຸນວາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບິດເບືອນຄວາມຈິງ, ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມ້າງທຳລາຍພັກ, ລັດຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top