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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເຄົາລົບ, ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລຢ່າງຄົບຖ້ວນ

UNCLOS ໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານນິຕິກຳສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນສະຕະວັດທີ 20.
ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ້, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ມີຜົນສັກສິດ (1994 – 2024). ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ້, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ UNCLOS ໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານນິຕິກຳສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນຂອງປະຊາຄົມສາກົນໃນສະຕະວັດທີ 20. ໂດຍແມ່ນປະເທດຢູ່ແຄມທະເລ, ເລື່ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNCLOS ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ດ້ວຍຈິດໃຈເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍຢືດໝັ້ນແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນທາງທະເລໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNCLOS.

        ເພື່ອປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຈັດແບ່ງເສັ້ນແດນທາງທະເລກັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ; ຫວຽດນາມ ຍັງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກົນໄກສາກົນທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຕາມສົນທິສັນຍາ, ປະກອບຫຼາຍຂໍ້ລິເລີມທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ, ຄືຢູ່ບັນດາວິວັດທະນາການມະຫາສະໝຸດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025...
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