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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ມຽນມາຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ

ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມຽນມາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ມຽນມີ ມີວິທີການໜູນຊ່ວຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ.
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 13 ພະຈິກ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມຽນມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ບັນດາລັດທາງພາກເໜືອ ມຽນມາ ມີການຜັນແປສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ. ນີ້ແມ່ນແມ່ນເຂດທີ່ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມຽນມາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ມຽນມີ ມີວິທີການໜູນຊ່ວຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດອັນຕະລາຍ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຈີນ, ມຽນມາ ເພື່ອສະເໜີການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຢູ່ພາກພື້ນ.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ກ່າວເຕືອນພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ບໍ່ຄວນໄປ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງການໄປຍັງເຂດລັດ Shan, ລັດ Kayin ແລະ ລັດ Rakhine, ປະເທດ ມຽນມາ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ພົນລະເມືອງອາດສາມາດຕິດຕໍ່ຕາມເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນປົກປ້ອງພົນລະເມືອງ:

+ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມຽນມາ: +959660888998

+ ເບີໂທປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຂອງກົມກົງສູນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: + 84 981 84 84 84; + 84 965 41 11 18. ອີເມວ: baohocongdan@gmail.com.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ ເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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