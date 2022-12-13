ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງັຍ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງ ເງັຍ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຫັນດີຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ນັບທັງດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດ, ວຽກງານພະນັກງານ, ສຸມໃສ່ສຶກສາການເມືອງ ແນວຄິດ, ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້. 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ເອກະສານໂຄສະນາກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມເຕີມອັບເດັດປື້ມປະຫວັດສາດການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຂໍ່ຳນັບຕ້ອນຮັບປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2027.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 11 – 14 ທັນວາ, ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫຼຸບ, ມອບລາງວັນຊອກຫາປະຫວັດສາດການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022; ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບາງອົງການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ.