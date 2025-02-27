ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື້ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 27/02/2025 ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາ SDG ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ (ພາບ: TTXVN)ໂດຍປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ຫັນເປັນລະອຽດຢູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງ, ຂົງເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ, ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ, ທີ່ພິທີໄຂເວທີປາໄສພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APFSD) ຄັ້ງທີ 21 ຢູ່ ບາງກອກ, ໄທ. ທ່ານ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາ SDG ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມ, ຕີລາຄາການປະຕິບັດມີລັກສະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນປະຈຳ. ທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ທີ່ເວທີປາໄສນີ້, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນຈະພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ຫັນ “ສົນທິສັນຍາອະນາຄົດ” ໃຫ້ປະກົນຜົນເປັນຈິງ ຢຸ່ພາກພື້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທົ່ວໂລກໃນການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ບັນດາ SDG. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)